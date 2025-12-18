Биолог раскрыл, чем может быть опасна живая новогодняя елка

Живая новогодняя ель может вызывать аллергические реакции и быть местом обитания паразитов, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, безопасной альтернативой может стать искусственное дерево.

Присутствие живого дерева в доме может нести определенные риски для здоровья людей с повышенной чувствительностью. Главная проблема — аллергия. Наиболее аллергенными считаются ель и пихта из-за их смолы и эфирных масел. Сосна менее аллергенна. Реакция на хвойные обычно проявляется в виде насморка, кашля, иногда в виде кожных высыпаний, зуда. Для аллергиков разумным вариантом будет выбрать искусственную елку. Еще одна редкая угроза — остатки экскрементов птиц или животных, которые могут содержать бактерии или паразиты, — предупредил Опарин.

Он добавил, что, помимо смолы и эфирных масел, аллергию могут вызывать плесень и грибки, которые появляются на дереве при ненадлежащем хранении, а также пыльца или продукты жизнедеятельности насекомых. При этом, по словам биолога, вероятность возникновения этих угроз невелика, так как здоровая елка обычно не представляет опасности.

Ранее врач Александра Филева предупредила, что свечи с новогодними ароматами могут спровоцировать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. По ее словам, в их составе часто содержатся летучие химические компоненты, которые при нагревании быстро распространяются в воздухе.