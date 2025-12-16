Врач предостерегла от использования новогодних ароматических свечей

Свечи с новогодними запахами могут вызвать аллергию и раздражение дыхательных путей, заявила РИАМО врач Александра Филева. Она отметила, что в состав этого продукта зачастую входят летучие химические вещества, которые при нагревании легко распространяются в воздухе.

Синтетические ароматизаторы, свечи и аэрозоли с запахом мандарина, хвои или корицы могут представлять риск для людей с повышенной чувствительностью дыхательных путей. Химические вещества в их составе могут раздражать слизистые оболочки носоглотки и бронхов, вызывая аллергические и псевдоаллергические реакции, — предупредила Филева.

Последнее симптоматически напоминает настоящую аллергию, но при этом не затрагивает иммунную систему. В таком состоянии у человека могут быть першение в горле, приступы сухого кашля, головная боль, заложенность носа и слезотечение. Астматикам подобные свечи грозят бронхоспазмами и обострениями. Особую угрозу представляет дешевая продукция неизвестного производства с интенсивным запахом.

Ранее онколог Александр Серяков заявил, что ароматические свечи при горении выделяют химические вредные вещества. При этом, по его мнению, они не представляют опасности для здоровья, если не использовать их каждый день.