Онколог предупредил об опасности ароматических свечей

Ароматические свечи при горении выделяют химические вредные вещества, заявил «Радио 1» онколог Александр Серяков. При этом, по его мнению, они не представляют опасности для здоровья, если не использовать их каждый день.

Вредных веществ из свечей выходит очень мало. Такая концентрация не может представлять явной опасности для человека. Только если это не ежедневное вдыхание, а небольшое воздействие, — предупредил Серяков.

Он уточнил, что при горении свечей выделяются формальдегиды, бензол и другие вещества. В связи с этим риском врач посоветовал зажигать свечи в просторных и проветриваемых помещениях.

Ранее в Роскачестве предупредили, что ароматические палочки и конусы могут выделять вещества, которые могут быть опасны для здоровья. Среди них — формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид.