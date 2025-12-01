День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:19

Онколог предупредил об опасности ароматических свечей

Онколог Серяков: ароматические свечи при горении выделяют вредные вещества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ароматические свечи при горении выделяют химические вредные вещества, заявил «Радио 1» онколог Александр Серяков. При этом, по его мнению, они не представляют опасности для здоровья, если не использовать их каждый день.

Вредных веществ из свечей выходит очень мало. Такая концентрация не может представлять явной опасности для человека. Только если это не ежедневное вдыхание, а небольшое воздействие, — предупредил Серяков.

Он уточнил, что при горении свечей выделяются формальдегиды, бензол и другие вещества. В связи с этим риском врач посоветовал зажигать свечи в просторных и проветриваемых помещениях.

Ранее в Роскачестве предупредили, что ароматические палочки и конусы могут выделять вещества, которые могут быть опасны для здоровья. Среди них — формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид.

здоровье
онкологи
жилье
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты обсудят с Долиной мошенничество с жильем
Нашли в плотных мешках: как убивали криптотрейдера из России и его жену
В Киеве начался заочный суд над Миндичем
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.