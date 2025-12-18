Новый год-2026
18 декабря 2025 в 11:21

«Практически яды»: врач об ухудшении состояния Симоньян после химиотерапии

Онколог Черемушкин назвал нормой ухудшение состояния Симоньян после химиотерапии

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ухудшение состояния главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян после химиотерапии является нормальной реакцией организма, заявил NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, слабость объясняется процессами интоксикации, сопровождающими лечение.

Слабость и ухудшение самочувствия после химиотерапии — это нормальное состояние отравления, потому что стандартная процедура — это практически яды. Цель данного вида лечения — вести конкурентную борьбу. Должен выжить либо организм, либо опухоль с прицелом на то, что она более чувствительна к интоксикации. В чем заключается суть: при химиотерапии клетки, которые берут строительный материал из кровотока для деления, погибают от вводимого яда. Тем самым организм пресекает дальнейшее развитие болезни. Потом уже идет восстановление и наступает эффект лечения: циркуляция препарата в кровотоке занимает несколько часов. Маргарите [Симоньян] хочу пожелать крепкого здоровья, у нее обязательно все получится, — сказал Черемушкин.

Однако он отметил, что процесс выведения продуктов распада и реабилитация могут длиться несколько недель, создавая значительную нагрузку на весь организм. Врач добавил, что существуют реанимационные отделения и инфузионные группы, в которых пациентам помогают быстрее восстановиться после химиотерапии.

Ранее Симоньян рассказала, что ее состояние ухудшилось после третьей химиотерапии. Накануне, 13 декабря, главред RT не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

