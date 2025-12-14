Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
«До последнего надеялась»: Симоньян рассказала о третьей химиотерапии

Симоньян рассказала об ухудшении состояния после третьей химиотерапии

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: kremlin.ru
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что ее состояние ухудшилось после третьей химиотерапии. Накануне, 13 декабря, журналистка не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты, — отметила она.

Ранее член СПЧ Марина Ахмедова заявила, что роман Симоньян поднимает суперактуальные вопросы о будущем человечества и искусственном интеллекте. По ее словам, герои произведения настолько живые, что кажутся реальными людьми.

Книга, вышедшая 31 июля, была раскуплена в московских магазинах за десять минут. Роман описывает конец света через 60 лет в соответствии с библейскими пророчествами. Все авторские гонорары от продаж направляются на благотворительность.

Между тем роман Симоньян стал книгой месяца в «Московском доме книги». Журналистка поблагодарила читателей за внимание к произведению и отзывы о нем.

