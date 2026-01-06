Атака США на Венесуэлу
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Готовим гречку бережным способом: запариваем на ночь кипятком без варки и соли. В каждой порции к теплой каше добавляем крупную горсть свежей зелени. Идеально подойдут укроп, петрушка, кинза, шпинат или рукола. Зелень необходимо мелко порубить и тщательно перемешать с гречкой. Растительные волокна усиливают метаболический эффект, способствуют еще более активному очищению кишечника и дарят организму мощный заряд витаминов. Общий объем порций — 4-5 приемов пищи в день. В перерывах пьем воду, зеленый чай или отвар шиповника. Допустима одна чашка несладкого кофе утром. Такой зеленый союзник не только разнообразит вкус, но и поможет легче перенести ограничения, мягко подготовив организм к возвращению к привычному рациону без стресса и с ощутимой пользой для фигуры и самочувствия.

