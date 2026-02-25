Вкуснее мяса: постные котлеты из гречки с секретным ингредиентом

В пост поиск сытных и при этом простых блюд превращается в настоящий квест. Эти котлеты — настоящая находка: у них хрустящая корочка, сочная серединка и богатый мясной вкус, хотя в составе нет ни грамма продуктов животного происхождения.

Для начала отварите 200 г гречневой крупы до полной готовности (она должна быть мягкой). Пока гречка остывает, приготовьте ту самую секретную базу: мелко нарежьте 1 большую луковицу и натрите на мелкой терке 200 г свежих шампиньонов. Обжарьте их на сковороде с 2 ст. л. растительного масла до полного испарения влаги и золотистого цвета. Именно жареные грибы с луком придадут котлетам тот самый глубокий вкус.

Пропустите остывшую гречку и грибную зажарку через мясорубку или пробейте блендером (но не в пасту, пусть останется небольшая текстура). Добавьте в фарш 2 ст. л. соевого соуса, 0.5 ч. л. копченой паприки и 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Для вязкости всыпьте 2–3 ст. л. овсяной муки или панировочных сухарей. Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте их в сухарях и обжаривайте на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны. Подавайте с соленым огурчиком или постным чесночным соусом.

Совет: если фарш кажется суховатым, добавьте в него столовую ложку веганского майонеза или немного грибного бульона — это сделает текстуру более нежной.

Факт: гречка в сочетании с грибами содержит практически полный набор аминокислот, необходимых организму, что делает эти котлеты идеальной заменой мясу в пост.

