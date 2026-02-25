Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 09:05

Названы случаи, когда мужчинам показана липосакция

Хирург Балакеримова: липосакция нужна мужчинам с локальными жировыми отложениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчинам показана липосакция при локальных жировых отложениях, заявила NEWS.ru пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, чаще всего у сильного пола жир накапливается в области живота и боков, создавая так называемый спасательный круг.

У представителей сильного пола жир чаще накапливается в области живота и боков, создавая так называемые пивной живот и спасательный круг. Лазерная липосакция эффективно борется с локальными отложениями в этих участках, улучшая линию талии и боковые контуры. Помимо живота, проблемными зонами являются грудь, спина под лопатками и шея с подбородком. Руки, внутренние поверхности бедер и коленные области также можно корректировать, но требуется аккуратная оценка тонуса кожи. Ключевое показание для липосакции — наличие локальных жировых отложений у мужчин с относительно стабильным весом и упругой кожей, — пояснила Балакеримова.

При этом, по ее словам, важно понимать, что лазерная липосакция не является средством для похудения и не подойдет при ожирении. Хирург напомнила о важности прохождения обследований и сдачи анализов перед операцией.

Лазерная липосакция не является средством похудения и не подойдет при ожирении или для заметного снижения веса. До процедуры требуется обследование, анализы и обсуждение ожидаемого результата, чтобы исключить противопоказания. Подготовка включает отказ от некоторых лекарств, курения и соблюдение рекомендаций по питанию и физической активности. Важно честно рассказать врачу о хронических заболеваниях и предыдущих операциях. Это позволит свести риски к минимуму и подобрать оптимальную технику вмешательства, — пояснила Балакеримова.

Ранее врач Тигран Алексанян заявил, что пластический хирург не станет делать пациентам радикальную липосакцию даже за большие деньги. По его словам, попытка удалить чрезмерное количество жира за одну процедуру может быть опасна для жизни.

