Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка РИА Новости: пропавшая в Смоленске девочка могла оказаться в другом регионе

Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка могла оказаться в другом регионе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ребенка стали искать во вторник, 24 февраля.

Отрабатывается в том числе версия, что ребенок может находиться на территории другого региона, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что силовики в Смоленске разыскивают девятилетнюю школьницу, которая утром ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.