Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России

Минздрав России выступил с инициативой внести коррективы в систему оказания медицинской помощи несовершеннолетним, передает РИА Новости. Согласно проекту, учреждения, работающие с детьми в сфере первичного звена, планируется распределить по трем категориям.

Первую категорию составят детские поликлиники и их структурные подразделения, функционирующие на базе районных и центральных районных больниц. Ко второй категории отнесут детские поликлиники, работающие как самостоятельные организации, а также отделения, входящие в состав городских поликлиник.

В третью категорию войдут консультативно-диагностические центры для детей, являющиеся отдельными юридическими лицами. То же касается аналогичных структур, расположенных в республиканских, краевых, областных, окружных и городских больницах, а также в медучреждениях федерального подчинения.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в РФ начнет действовать новый порядок назначения биологически активных добавок (БАДов). Назначение таких средств будет осуществляться при условии их государственной регистрации, включения в перечень и наличия показаний к применению.