Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:10

Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля

В Вашингтоне пять человек погибли после нападения мужчины с ножом

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В округе Пирс штата Вашингтон произошло нападение мужчины с ножом, жертвами которого стали пять человек, сообщила местная полиция. Среди погибших оказался и сам нападавший.

Трагедия случилась утром 24 февраля. Стражи порядка прибыли в дом, куда пришел 32-летний мужчина, проигнорировав судебный запрет на контакты. В полиции уточнили, что данное постановление фактически не имело юридической силы, поскольку не было официально вручено злоумышленнику.

Прибывшие на место полицейские открыли огонь по нападавшему и ликвидировали его. В результате происшествия четверо человек, включая самого нападавшего, скончались на месте. Еще одна жертва умерла позже в больнице.

Ранее в Башкирии подросток попал в больницу после того, как в автобусе получил ножевое ранение от другого юноши. Инцидент произошел в населенном пункте Юмагузино. Причиной конфликта в общественном транспорте стала ссора, которая возникла между молодыми людьми в интернете. Пострадавший ребенок находился в медучреждении в состоянии средней тяжести.

полиция
США
происшествия
ножи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У бывшего депутата Госдумы хотят отсудить на 10 млрд рублей
Астрономы зафиксировали на Солнце новую активность
В РПЦ ответили, допустимо ли принимать рыбий жир в Великий пост
В России объяснили причины роста индекса Мосбиржи
Патриарх Кирилл дал совет россиянам в депрессии
Украинский военный раскрыл план обороны Одесской области
«Огромные потери»: в Белгородской области назвали число убитых ВСУ жителей
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.