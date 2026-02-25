Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля В Вашингтоне пять человек погибли после нападения мужчины с ножом

В округе Пирс штата Вашингтон произошло нападение мужчины с ножом, жертвами которого стали пять человек, сообщила местная полиция. Среди погибших оказался и сам нападавший.

Трагедия случилась утром 24 февраля. Стражи порядка прибыли в дом, куда пришел 32-летний мужчина, проигнорировав судебный запрет на контакты. В полиции уточнили, что данное постановление фактически не имело юридической силы, поскольку не было официально вручено злоумышленнику.

Прибывшие на место полицейские открыли огонь по нападавшему и ликвидировали его. В результате происшествия четверо человек, включая самого нападавшего, скончались на месте. Еще одна жертва умерла позже в больнице.

