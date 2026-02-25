В Туле потушили пожар в многоквартирном доме на улице Луначарского

В Туле потушили пожар в многоквартирном доме на улице Луначарского

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме на улице Луначарского в Туле, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. По информации ведомства, возгорание началось утром, жильцов оперативно вывели из здания.

Как уточнили спасатели, всего были эвакуированы 28 человек, среди которых находились пятеро детей. По предварительной информации, в результате происшествия никто не получил травм.

Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. Для ликвидации огня привлекли 41 сотрудника экстренных служб, а также 12 единиц специальной техники.

Позднее начальник службы пожаротушения регионального управления Дмитрий Анненков сообщил, что пожарным удалось полностью справиться с открытым пламенем. Специалисты продолжают работу на месте и выясняют причины случившегося.

Ранее под Новосибирском мальчик смог спасти родителей и пятерых братьев и сестер во время пожара . Он разбудил родных, благодаря чему они смогли выбраться из горящего дома. Пострадавшим оказывают поддержку местные жители.