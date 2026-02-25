Водитель пострадал при погрузке экскаватора на платформу в Москве

Экскаватор опрокинулся при погрузке на платформу на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу в Москве, сообщила в MAX пресс-служба столичной Госавтоинспекции. В результате происшествия пострадал водитель техники.

По предварительным данным, на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу произошло опрокидывание экскаватора при погрузке на платформу. В результате произошедшего пострадал человек, — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение затруднено.

