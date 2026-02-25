Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:07

Водитель пострадал при погрузке экскаватора на платформу в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экскаватор опрокинулся при погрузке на платформу на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу в Москве, сообщила в MAX пресс-служба столичной Госавтоинспекции. В результате происшествия пострадал водитель техники.

По предварительным данным, на съезде с Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу произошло опрокидывание экскаватора при погрузке на платформу. В результате произошедшего пострадал человек, — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение затруднено.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и еще двое получили серьезные травмы в результате столкновения двух иномарок в Оренбургской области. Трагедия произошла на 451-м километре федеральной автодороги Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан».

До этого в Ростове-на-Дону водитель BMW не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В результате ДТП три человека, включая водителя, погибли. По предварительной информации, за рулем находился полицейский, который вызвался довезти до больницы пострадавшего мужчину.

