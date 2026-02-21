Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 17:39

Авария на дороге в Оренбургской области унесла жизни четырех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четыре человека погибли и еще двое получили серьезные травмы в результате столкновения двух иномарок в Оренбургской области, передает Telegram-канал «112». Трагедия произошла на 451-м километре федеральной автодороги Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан».

По предварительным данным, участниками аварии стали автомобили Toyota и Mazda, в одном из которых находились граждане Республики Таджикистан. На месте происшествия от полученных травм скончались четыре человека, включая водителя Mazda, двое пострадавших были экстренно госпитализированы.

В настоящее время региональная прокуратура начала проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств и причин случившегося. Ведомство контролирует ход расследования и координирует работу экстренных служб на участке трассы.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель BMW не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В результате ДТП три человека, включая водителя, погибли. По предварительной информации, за рулем находился полицейский, который вызвался довезти до больницы пострадавшего мужчину.

