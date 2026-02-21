Зимняя Олимпиада — 2026
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Ростове-на-Дону водитель BMW не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП, сообщает МВД по региону. В результате ДТП три человека, включая водителя, погибли. По предварительной информации, за рулем находился полицейский, который вызвался довезти до больницы пострадавшего мужчину.

Ночью в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошло ДТП в котором пострадал мужчина. Родственники пострадавшего обратились к сотруднику полиции с просьбой доставить его в больницу. Полицейский, находящийся не при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле, принадлежащем знакомому, вместе с ними выехал по направлению к медицинскому учреждению. Однако, не справился с управлением и допустил ДТП, — сказано в сообщении.

Ранее массовая авария произошла на трассе в Дрожжановском районе Татарстана. Легковые автомобили Lada Kalina и Haval H5 столкнулись с грузовиком марки Volvo. В результате погибли два человека — водитель и женщина — пассажир автомобиля Lada Kalina.

До этого пять человек погибли в результате ДТП с лобовым столкновением в Дагестане. Трагедия произошла в Магарамкентском районе. По предварительным данным, 46-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 35-летний местный житель.

