Два человека погибли при столкновении грузовика и двух легковушек В Татарстане два человека стали жертвами массовой аварии на трассе

Массовая авария произошла на трассе в Дрожжановском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Легковые автомобили Lada Kalina и Haval H5 столкнулись с грузовиком марки Volvo. В результате погибли два человека — водитель и женщина — пассажир автомобиля Lada Kalina.

По предварительным данным, сегодня, 20 февраля 2026 года, около 14:30 на 135-м км автодороги Цивильск — Ульяновск произошло столкновение легковых автомобилей Lada Kalina и Haval H5, а также грузового тягача Volvo, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место смертельной аварии выехал прокурор Дрожжановского района Ришат Купкенов. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

