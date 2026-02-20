Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 18:24

Два человека погибли при столкновении грузовика и двух легковушек

В Татарстане два человека стали жертвами массовой аварии на трассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Массовая авария произошла на трассе в Дрожжановском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Легковые автомобили Lada Kalina и Haval H5 столкнулись с грузовиком марки Volvo. В результате погибли два человека — водитель и женщина — пассажир автомобиля Lada Kalina.

По предварительным данным, сегодня, 20 февраля 2026 года, около 14:30 на 135-м км автодороги Цивильск — Ульяновск произошло столкновение легковых автомобилей Lada Kalina и Haval H5, а также грузового тягача Volvo, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место смертельной аварии выехал прокурор Дрожжановского района Ришат Купкенов. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Ранее массовое ДТП произошло на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, участниками аварии стали четыре автомобиля, включая один грузовой. Затор в районе съезда на набережную Екатерингофки достиг почти пяти километров, захватив и заезд на трассу с Благодатной улицы. Транспортный поток затруднен в направлении Вольного острова.

