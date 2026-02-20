Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 11:08

Массовое ДТП парализовало движение на ЗСД в Петербурге

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на ЗСД в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовое ДТП произошло утром 20 февраля на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Мегаполис». По словам очевидцев, участниками аварии стали четыре автомобиля, включая один грузовой.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор в районе съезда на набережную Екатерингофки достиг почти пяти километров, захватив и заезд на трассу с Благодатной улицы. Транспортный поток затруднен в направлении Вольного острова.

Ранее в ГУ МВД России сообщили, что на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье 19 февраля произошло пять дорожных аварий с участием 12 автомобилей. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта было частично ограничено.

Накануне вечером пробки из-за сильного снегопада в Москве достигли девяти баллов. Заторы наблюдались на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Машины стояли на Кремлевской набережной, Тверской улице, Пречистенке, Новом Арбате и Страстном бульваре. Движение было перекрыто и на Большом Каменном мосту в сторону Кремля.

ДТП
аварии
Санкт-Петербург
происшествия
пробки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель
Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ
Раскрыто, как Польша может запустить «эффект домино» напряженности в ЕС
Солист группы Shortparis скончался после тренировки по боксу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.