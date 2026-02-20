Массовое ДТП парализовало движение на ЗСД в Петербурге Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на ЗСД в Петербурге

Массовое ДТП произошло утром 20 февраля на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Мегаполис». По словам очевидцев, участниками аварии стали четыре автомобиля, включая один грузовой.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор в районе съезда на набережную Екатерингофки достиг почти пяти километров, захватив и заезд на трассу с Благодатной улицы. Транспортный поток затруднен в направлении Вольного острова.

Ранее в ГУ МВД России сообщили, что на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье 19 февраля произошло пять дорожных аварий с участием 12 автомобилей. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта было частично ограничено.

Накануне вечером пробки из-за сильного снегопада в Москве достигли девяти баллов. Заторы наблюдались на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Машины стояли на Кремлевской набережной, Тверской улице, Пречистенке, Новом Арбате и Страстном бульваре. Движение было перекрыто и на Большом Каменном мосту в сторону Кремля.