Снегопад в Москве парализовал движение на дорогах

Из-за сильного снегопада пробки в Москве достигли девяти баллов вечером 19 февраля, следует из данных навигационных сервисов. Заторы наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города.

Машины стоят на Кремлевской набережной, Тверской улице, Пречистенке, Новом Арбате и Страстном бульваре. Движение перекрыто на Большом Каменном мосту в сторону Кремля.

В дептрансе предупреждали о локальных ограничениях на дорогах в ЦАО. Москвичей призвали отказаться от личного транспорта в пользу метро, чтобы коммунальные службы могли быстрее убрать снег.

На Москву обрушился циклон «Валли», который принес самый сильный снегопад этой зимы. В столице наблюдается сильная метель, которая ухудшила видимость примерно на километр. В аэропортах задерживают рейсы.

Синоптик Татьяна Позднякова между тем сообщила, что в феврале в Москве ожидается сохранение холодной погоды, характеризующейся температурой значительно ниже климатической нормы (примерно на 5–10 градусов) и постоянными снегопадами. Отмечается увеличение толщины снежного покрова и вероятность интенсивных осадков 19 и 20 февраля, обусловленных близостью южного циклона.