25 февраля 2026 в 10:42

Названо число погибших после налета ВСУ на завод

Минимум четверо стали жертвами налета беспилотников ВСУ в Смоленской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минимум четыре человека погибли в результате атаки БПЛА ВСУ на завод по производству удобрений Смоленской области, сообщает Telegram-канал Mash. На предприятии вспыхнул пожар. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Налет произошел рано утром в Дорогобужском районе, где находится завод. Из четырех погибших, трое — спасатели, которые прибыли тушить пожар. Кроме того, четверых человек доставили в областную больницу с тяжелыми травмами.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ижевском прогремела серия взрывов, средства противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По сведениям канала, очевидцы слышали от пяти до шести хлопков. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могли нанести удар по объектам в Удмуртии, запустив беспилотники непосредственно со своей территории. По его словам, дальность применяемых Киевом дронов и особая тактика их пилотирования позволяют БПЛА преодолевать значительные расстояния.

Смоленская область
ВСУ
пожары
БПЛА
