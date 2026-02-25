Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:59

«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир

Поддубный: Буданов пытается трансформироваться в настроенного на мир персонажа

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов предпринимает неуклюжие попытки трансформироваться из организатора терактов в настроенного на мир персонажа, высказал мнение военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал призыв Буданова отказаться от нанесения ударов по центрам принятия решений в России и на Украине.

Как же неуклюже Буданов пытается трансформироваться из руководителя терактами ГУР МО Украины, унесших жизни наших людей, в персонажа настроенного на мир, и конечно выиграть время для киевского режима, — написал военкор.

Ранее Буданов заявил, что Украина и Россия должны отказаться от нанесения ударов по центрам принятия решений друг друга. По его словам, в условиях конфликта должны соблюдаться определенные правила, которые приобретают особую значимость на фоне сложных переговоров. Он подчеркнул, что только следование этим принципам способно «приблизить долгожданный устойчивый мир».

До этого эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что в украинской делегации, которая участвовала на переговорах в Женеве, не было единой позиции по вопросу Донбасса. Он указал, что Буданов предлагал вывести ВСУ из региона, в то время как другие переговорщики из Киева выступали против уступок.

