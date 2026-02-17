Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 07:11

SHOT сообщил о серии взрывов над Ижевском

SHOT: пять взрывов раздалось над Ижевском на фоне работы ПВО

Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT написал, что серия взрывов прогремела над Ижевском, средства противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

SHOT проинформировал, что очевидцы слышали от пяти до шести хлопков. По сообщениям канала, в небе сверкали яркие вспышки.

До этого также стало известно, что Украина при отражении последнего удара за один раз выпустила сразу 25 противоракет PAC-3, которые используются в зенитных комплексах Patriot. Производственные возможности США по выпуску этих ракет составляют лишь около 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год.

Атакам дронов также подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице.

Ранее в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

