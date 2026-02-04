Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot

Украина при отражении последнего российского удара за один раз выпустила сразу 25 противоракет PAC-3, которые используются в зенитных комплексах Patriot, заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса в интервью изданию «Левый берег». По его словам, производственные возможности США по выпуску этих ракет составляют лишь около 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год.

За один удар вылетело 25 ракет PAC-3. Напомню, способности производства американской стороны — 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год. Представьте, какие это объемы в средствах и времени, — признался Палиса.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отмечал, что российские войска нанесли мощный удар по украинским объектам в ответ на атаки ВСУ на Белгород. По его словам, также на эти действия подтолкнули резкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского о планах потерь среди ВС России. Он отметил, что в течение объявленного перемирия украинская сторона совершала обстрелы гражданских объектов, что и привело к ответным действиям.