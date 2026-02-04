Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:57

Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot

Читайте нас в Дзен

Украина при отражении последнего российского удара за один раз выпустила сразу 25 противоракет PAC-3, которые используются в зенитных комплексах Patriot, заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса в интервью изданию «Левый берег». По его словам, производственные возможности США по выпуску этих ракет составляют лишь около 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год.

За один удар вылетело 25 ракет PAC-3. Напомню, способности производства американской стороны — 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год. Представьте, какие это объемы в средствах и времени, — признался Палиса.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отмечал, что российские войска нанесли мощный удар по украинским объектам в ответ на атаки ВСУ на Белгород. По его словам, также на эти действия подтолкнули резкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского о планах потерь среди ВС России. Он отметил, что в течение объявленного перемирия украинская сторона совершала обстрелы гражданских объектов, что и привело к ответным действиям.

Украина
чиновники
признания
ракеты
ЗРК Patriot
траты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
На Украине сотрудники ТЦК выкрали священника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.