«Зеленский сам усугубил»: военэксперт о причинах мощного удара по Украине

Российские войска нанесли мощный удар по украинским объектам в ответ на атаки ВСУ на Белгород, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, также на эти действия подтолкнули резкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского о планах потерь ВС РФ. Он отметил, что в течение объявленного перемирия украинская сторона совершала обстрелы гражданских объектов, что и привело к ответным действиям.

Мы провели массированную атаку на Украину из-за ударов, которые Киев наносил по Белгороду и другим населенным пунктам во время перемирия, что привело к гибели людей. Второй момент, буквально неделю назад Зеленский отдал приказ министру обороны Украины [Михаилу Федорову] убивать в месяц по 50 тыс. российских солдат. Сейчас, когда по просьбе Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) мы объявили перемирие, президент Украины открывает рот, пытается возмущаться и что-то говорить. Ему, наверное, стоит посмотреть на себя в зеркало и замолчать, — высказался Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что в течение перемирия украинская сторона пыталась восстановить объекты военно-промышленного комплекса, которые были выведены из строя российскими атаками. По его словам, накопленный за этот период ракетный потенциал РФ был применен сразу после окончания договоренностей о ненанесении ударов, что и привело к значительным результатам.

Зеленский только внешне похож на человека, а реально это уже давно существо, потерявшее человеческий облик, которое не жалеет ни своих людей, ни чужих, у которого одна задача — выслужиться перед Западом. Поэтому удивительного в ударах РФ по Украине ничего нет. Мы накопили определенный потенциал ракет, и, когда перемирие закончилось, мы их применили. Результат, естественно, оказался для Зеленского неожиданным. Кроме того, за время перемирия Киев также пытался восстановить некоторые объекты ВПК. Все это было выведено из строя. Зеленский сам усугубил ситуацию с конфликтом, и теперь удивляться на его месте странно, — подытожил Кнутов.

Ранее сообщалось, что США и европейские государства согласовали план военного ответа на случай нарушения перемирия на Украине. Согласно ему, западные страны могут отправить в страну свои вооруженные силы в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.

