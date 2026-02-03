На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине

США и европейские государства согласовали план военного ответа на случай нарушения перемирия на Украине, сообщает Financial Times. Согласно ему, западные страны могут отправить в страну свои вооруженные силы в случае продолжительного срыва режима прекращения огня.

Это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе; оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что диалог России с США по стратегической стабильности невозможен без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона. По мнению дипломата, обособления таких переговоров от военно-политической ситуации быть не может.