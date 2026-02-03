Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 08:55

В МИД оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

Рябков заявил, что диалог с США по стратегической стабильности пока невозможен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Диалог России с Соединенными Штатами по стратегической стабильности невозможен без коренного пересмотра враждебного курса Вашингтона, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции. По мнению дипломата, которые приводит РИА Новости, обособления таких переговоров от военно-политической ситуации быть не может.

Мы категорически не принимаем и полностью отвергаем идею о переговорах с США по стратегической стабильности, как это хотел бы Вашингтон, без предварительных условий, — отметил он.

До этого Рябков сообщил, что Россия располагает всеми необходимыми техническими средствами для фиксации имеющих значение вооружений других государств. Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о якобы появлении у США «супероружия».

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. В частности, глава правительства ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.

