Рябков прокомментировал «супероружие» Трампа Рябков: у России есть свои средства для фиксации новых зарубежных вооружений

Россия располагает всеми необходимыми техническими средствами для фиксации имеющих значение вооружений других государств, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о якобы появлении у США «супероружия».

Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы, — отметил дипломат.

Рябков добавил, что Москва не пыталась уточнять у Вашингтона, что под «супероружием» подразумевал американский лидер. Для этого нет необходимости, потому что подобные заявления звучат то и дело, нет смысла реагировать на каждое такое утверждение, пояснил дипломат.

Ранее Трамп сообщил, что у США появилось оружие, способное уничтожить «все» одной ракетой. По его словам, новое вооружение обладает беспрецедентной мощью.

До этого Трамп объяснил, что Вашингтон хочет заполучить Гренландию для развертывания там масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его мнению, это позволит защитить весь Североамериканский континент, включая Канаду, и сдержать «очень энергичных и опасных потенциальных врагов».