16 марта 2026 в 16:45

Юрист оценил действия новосибирских властей по изъятию скота

Юрист Хаминский: незаконное изъятие скота нарушает конституционные права граждан

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Действия новосибирских властей по изъятию скота нарушают конституционные права граждан, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, в высшем нормативном правовом акте государства сказано, что никто не может быть лишен имущества без суда.

Согласно статье 35 Конституции РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Домашние животные являются объектами права собственности. Умерщвление прекращает это право, а значит, является крайней мерой. Применительно к спорным обстоятельствам закон предусматривает только одно легитимное основание для массового изъятия скота без судебного решения — чрезвычайную ситуацию эпизоотического характера. В этом случае высшее должностное лицо региона должно издать нормативный правовой акт о введении карантина. Каждое животное должно быть обследовано, а диагноз подтвержден лабораторно. Само изъятие оформляется актами, а собственнику гарантируется компенсация. Следовательно, все действия должностных лиц региона изначально были незаконны и противоречили Конституции, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что в ситуации с изъятием скота новосибирские власти опирались на распоряжение губернатора Андрея Травникова с пометкой ДСП («для служебного пользования»), которое не является нормативным актом и не может служить основанием для ограничения прав. По его словам, никаких данных о введении карантина или предварительном обследовании животных опубликовано не было.

Как стало известно, действия властей в Новосибирской области по изъятию скота обосновываются распоряжением губернатора с пометкой ДСП. Подобный документ не является нормативным правовым актом. Он не публиковался и не может служить основанием для ограничения конституционных прав граждан. Никаких данных о введенном в установленном порядке карантине, предварительном обследовании животных и составлении актов изъятия не обнародовано, — заявил Хаминский.

Он добавил, что в связи с этим действия причастных лиц следует квалифицировать по нескольким статьям Уголовного кодекса. По его словам, случившееся не должно остаться безнаказанным, чтобы не создать опасный прецедент внесудебного посягательства на частную собственность.

Ранее сообщалось, что жители новосибирского села Новоключи обеспокоены массовой ликвидацией домашнего скота, которая проводится властями под предлогом борьбы с пастереллезом. По их словам, полиция посетила частные подворья, после чего владельцы лишились коров, баранов и домашних собак.

Андрей Травников
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Девушек из Калмыкии задержали во время рейда по поиску мигрантов
Военный эксперт оценил угрозу иранской ракеты «Саджиль»
«По ней нет данных»: военный эксперт назвал козырь Ирана, пугающий США
«Уверен на 100%»: Grok проанализировал спорное видео с «погибшим» Нетаньяху
«Мозги должны быть»: экс-тренер «Урала» об убившем бизнесвумен футболисте
Врач перечислил опасные причины утренних отеков
У верховного лидера Ирана появился новый советник
«Брат, мы отомстим»: боевые товарищи поддержали Дацика после смерти сына
Плющенко обратился к Тутберидзе из-за перехода к ней его воспитанников
Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом
Дубцова назвала причины резкого похудения
Иран разбомбил ракетные склады в Израиле и базу США в Катаре
В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»
Политолог объяснил, почему визит советников Макрона в Россию провалился
«Другого не будет»: экс-игрок поддержал Талалаева после драки в матче РПЛ
ЕС внес трех Героев России в санкционные списки
«Бутырка» подала иск к десяткам заключенных
Россиянам ответили, могут ли уволить за токсичность
Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ
Юрист предупредила, какие неточности в трудовой книжке сокращают пенсию
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

