Юрист оценил действия новосибирских властей по изъятию скота

Действия новосибирских властей по изъятию скота нарушают конституционные права граждан, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, в высшем нормативном правовом акте государства сказано, что никто не может быть лишен имущества без суда.

Согласно статье 35 Конституции РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Домашние животные являются объектами права собственности. Умерщвление прекращает это право, а значит, является крайней мерой. Применительно к спорным обстоятельствам закон предусматривает только одно легитимное основание для массового изъятия скота без судебного решения — чрезвычайную ситуацию эпизоотического характера. В этом случае высшее должностное лицо региона должно издать нормативный правовой акт о введении карантина. Каждое животное должно быть обследовано, а диагноз подтвержден лабораторно. Само изъятие оформляется актами, а собственнику гарантируется компенсация. Следовательно, все действия должностных лиц региона изначально были незаконны и противоречили Конституции, — пояснил Хаминский.

Как стало известно, действия властей в Новосибирской области по изъятию скота обосновываются распоряжением губернатора с пометкой ДСП. Подобный документ не является нормативным правовым актом. Он не публиковался и не может служить основанием для ограничения конституционных прав граждан. Никаких данных о введенном в установленном порядке карантине, предварительном обследовании животных и составлении актов изъятия не обнародовано, — заявил Хаминский.

Он добавил, что в связи с этим действия причастных лиц следует квалифицировать по нескольким статьям Уголовного кодекса. По его словам, случившееся не должно остаться безнаказанным, чтобы не создать опасный прецедент внесудебного посягательства на частную собственность.

Ранее сообщалось, что жители новосибирского села Новоключи обеспокоены массовой ликвидацией домашнего скота, которая проводится властями под предлогом борьбы с пастереллезом. По их словам, полиция посетила частные подворья, после чего владельцы лишились коров, баранов и домашних собак.