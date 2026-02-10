Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 17:34

«Остались популистскими лозунгами»: Шойгу об истечении ДСНВ

Шойгу: слова США о планах работать с Россией остались популистскими лозунгами

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Заявления Белого дома о готовности работать с Кремлем над укреплением стратегической стабильности остались лишь популистскими лозунгами, сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в разговоре с «Коммерсантом». Так он высказался насчет истекшего 5 февраля российского-американского ДСНВ.

Их заявления о готовности совместно работать над укреплением стратегической стабильности так и остались популистскими лозунгами, — подчеркнул Шойгу.

До этого постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов выразил мнение, что США своим отказом продлить ДСНВ хотели избавиться от последнего инструмента, сдерживающего их возможности по наращиванию ядерного потенциала. Также он допустил, что Белый дом продолжит «набивать себе цену» и пытаться втянуть Китай в переговорный процесс.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. Он уточнил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

Сергей Шойгу
США
стратегическая стабильность
Россия
