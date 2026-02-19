Шойгу предупредил Армению о рисках при отказе от российских ж/д услуг Шойгу назвал непроработанным желание Армении заменить Россию в управлении ж/д

Желание армянских властей заменить Россию в управлении железными дорогами республики — это непроработанное решение, заявил в беседе с ТАСС секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его словам, уже выстроенная система после такого может в одночасье сломаться.

Не приведут ли такие, скажем дипломатическим языком, непроработанные решения к таким же опасным экспериментам, за которые придется расплачиваться простым гражданам Армении. Выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться, — отметил Шойгу.

Он считает, что ответственность за это никакие «дружественные страны» нести не будут. Также секретарь Совбеза напомнил, что почти 20 лет ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» добросовестно выполняет положения концессионного договора, в том числе касающиеся инвестиций. За это время вложения РФ в систему армянских железных дорог оцениваются более чем в 30 млрд рублей.

Вряд ли какая-то другая компания сможет полноценно заменить российского железнодорожного перевозчика, эффективно и давно работающего в Армении далеко в не самых простых условиях, — добавил Шойгу.

Помимо всего прочего, все критически необходимые грузы для нужд Армении перевозятся именно силами ЗАО «ЮКЖД», уточнил он. В связи с этим Шойгу выразил надежду, что Ереван примет решение по железным дорогам страны исходя исключительно из интересов своих граждан.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван проводит политику, направленную на снижение зависимости от Москвы, и усиливает сотрудничество с западными странами. При этом он уточнил, что республика не намерена «прыгать из одного полюса в другой».