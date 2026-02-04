«Зеленский не хочет мира»: Лавров о гарантиях безопасности Киеву Лавров: заявленные гарантии безопасности подтверждают, что Украина не хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не хочет мира, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT. По его словам, если украинская делегация приехала в Абу-Даби с заявленными гарантиями безопасности, то это станет очередным подтверждением нежелания Киева урегулировать конфликт.

Я не знаю, что будет предложено нашей делегации в Абу-Даби. Я обсуждал с ними вчера те гарантии безопасности, о которых [генсек НАТО] Марк Рютте рассказывал вчера в Раде в Киеве. Если это то, с чем украинцы приехали в Абу-Даби, то это еще одно подтверждение того, что Зеленский не хочет мира, — сказал он.

Ранее Лавров отмечал, что Москве неизвестно о каких-либо договоренностях по гарантиям безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. Вместе с тем он напомнил, что эти гарантии касаются страны, проводящей, по его словам, политику русофобии.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Киев готов рассмотреть территориальные компромиссы в ходе переговоров с Москвой, если ему дадут надежные гарантии безопасности. Согласно заявлению Каллас, такое решение будет принято Украиной только при наличии твердых обязательств поддержки со стороны западных партнеров.