Европа допустила «очень жесткие» территориальные уступки со стороны Украины

Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой, если получит взамен гарантии безопасности, заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза. Видео ее выступления опубликовано на сайте ЕС. По ее словам, Украина согласится на такой исход только при условии твердых гарантий от союзников.

Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать, — отметила Каллас.

Ранее американские СМИ сообщали, что США заявили Украине о предоставлении гарантий безопасности в случае подписания мирного соглашения с Москвой. При этом источник опроверг сообщения о том, что США пытаются заставить Украину пойти на территориальные уступки.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».