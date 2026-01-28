В Европе раскрыли, что США потребовали от Украины в обмен на гарантии

В Соединенных Штатах заявили Украине, что для получения гарантий безопасности от Вашингтона Киев должен подписать мирное соглашение с Москвой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник. При этом собеседник агентства опроверг утверждение СМИ о том, что США пытаются заставить Украину пойти на территориальные уступки.

Соединенные Штаты заявили Киеву, что для получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона необходимо подписать мирное соглашение с Россией, — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть подписано в последовательном формате. Он рассказал, что 20-пунктный документ Киев подпишет с Вашингтоном, а тот в свою очередь отдельно с Москвой. По его словам, Евросоюз не станет стороной этого соглашения, но будет участвовать в процессе.