Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 14:03

В Европе раскрыли, что США потребовали от Украины в обмен на гарантии

Reuters: США потребовали от Украины заключить сделку с РФ в обмен на гарантии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Соединенных Штатах заявили Украине, что для получения гарантий безопасности от Вашингтона Киев должен подписать мирное соглашение с Москвой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник. При этом собеседник агентства опроверг утверждение СМИ о том, что США пытаются заставить Украину пойти на территориальные уступки.

Соединенные Штаты заявили Киеву, что для получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона необходимо подписать мирное соглашение с Россией, — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием Соединенных Штатов. По его словам, сторонам предстоит провести еще «много работы».

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть подписано в последовательном формате. Он рассказал, что 20-пунктный документ Киев подпишет с Вашингтоном, а тот в свою очередь отдельно с Москвой. По его словам, Евросоюз не станет стороной этого соглашения, но будет участвовать в процессе.

США
Украина
сделки
гарантии безопасности
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка высадили из поезда в сильный мороз в Забайкалье
Десятки домов ушли под воду из-за шторм в одной из стран Европы
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под длительные аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.