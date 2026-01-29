Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:41

Лавров ответил на вопрос о гарантиях безопасности, которые США «дали» Киеву

Лавров: Россия ничего не знает об американских гарантиях безопасности Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Москва не располагает информацией о договоренностях по гарантиями безопасности между Украиной и США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Тем не менее он напомнил, что речь идет об обещаниях государству, которое «проводит русофобскую политику», передает РИА Новости.

Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику, — сказал он.

Ранее Лавров заявил о готовности российских переговорщиков продолжать диалог в любом формате. Комментируя ход консультаций в Абу-Даби, глава МИД РФ выразил уверенность в профессионализме отечественной дипломатической команды.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что модальности предстоящих переговоров в Абу-Даби будут согласовывать вплоть до 1 февраля. Он подчеркнул, что эта процедура не повлияет на суть встречи и необходима для обеспечения возможности продолжения консультаций. Кроме того, новый раунд переговоров может при необходимости длиться не один день, отметил он.

