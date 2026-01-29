В Кремле уточнили детали мирных переговоров в Абу-Даби Песков: детали встречи в Абу-Даби будут согласовывать вплоть до 1 февраля

Модальности предстоящих переговоров экспертов в Абу-Даби будут согласовывать вплоть до 1 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта процедура не повлияет на суть встречи и необходима для обеспечения возможности продолжения консультаций, передает РИА Новости.

Согласоваться будут непосредственно до дня встречи, до воскресенья, модальности будут согласовываться. По сути, это ничего не изменит, но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога, — указал Песков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в предстоящем раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта. Представители Москвы и Киева будут обсуждать вопросы напрямую.

Как объяснил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru, США пошли на такой шаг, поскольку могли решить, что сделали все возможное для разрешения конфликта. Также, по его мнению, Штаты желают оставить российскую и украинскую стороны тет-а-тет.