28 января 2026 в 23:06

В США озвучили, кто из команды Трампа не приедет на переговоры по Украине

Рубио: Уиткофф и Кушнер не приедут 1 февраля в Абу-Даби на переговоры по Украине

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер не примут участия в очередном раунде консультаций по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, новая встреча намечена на 1 февраля в Абу-Даби.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, Рубио подтвердил, что переговоры продолжатся на этой неделе, однако их формат изменится. Если на прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча в трехстороннем формате с участием представителей США, России и Украины, где присутствовали Кушнер и Уиткофф, то на этот раз переговоры пройдут в двустороннем порядке. Представители Москвы и Киева будут обсуждать вопросы напрямую.

Присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред, — сказал Рубио.

Ранее сообщалось, что администрация США ведет активную работу по поиску компромисса между Россией и Украиной в самом сложном аспекте переговоров. По словам Рубио, речь идет о территориальном вопросе, который остается главным камнем преткновения. Политик отметил, что дипломаты пытаются найти почву для согласия сторон по спорным территориям.

Стив Уиткофф
Марко Рубио
Джаред Кушнер
переговоры
