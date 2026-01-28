Рубио рассказал о последнем нерешенном вопросе между Россией и Украиной Рубио заявил, что Россия и Украина пока не решили территориальный вопрос

Администрация США ведет активную работу по поиску компромисса между Россией и Украиной в самом сложном аспекте переговоров, заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях перед комитетом сената по международным отношениям. Речь идет о территориальном вопросе, который остается главным камнем преткновения. Политик отметил, что дипломаты пытаются найти почву для согласия сторон по спорным территориям.

Я думаю <…> это территориальный вопрос, <…> и я знаю, что ведется активная работа, направленная на то, чтобы выяснить, можем ли мы согласовать точки зрения обеих сторон по этому вопросу, — сказал Рубио.

Ранее госсекретарь США объявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. По его словам, речь идет о развертывании небольшого контингента европейских войск.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о территориях оторваны от реальности. Он отметил, что подобные заявления вызвали у него крайнее удивление. Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 20-пунктное соглашение Киев подпишет с США, а Вашингтон отдельно — с Россией.