29 января 2026 в 10:40

Названы два варианта, почему США могли решить выйти из переговоров

Политолог Блохин: США могли счесть свою миссию в украинском кризисе выполненной

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
США не примут участия в следующем раунде мирных переговоров в Абу-Даби, поскольку могли решить, что сделали все возможное для разрешения кризиса на Украине, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Кроме того, по его мнению, Штаты желают оставить российскую и украинскую стороны тет-а-тет.

Пока решение США можно интерпретировать по-разному, так как фактуры мало. Возможно, они выходят из переговорного процесса, чтобы не мешать. Чтобы были доверительные переговоры между Россией и Украиной для обсуждения вопросов без третьих сторон, условно говоря, глаза в глаза. Либо наоборот. Есть вариант такой, что их дело уже сделано. Штаты решили, что предприняли все возможное, и теперь непосредственно стороны конфликта должны сойтись за столом переговоров. И при таком исходе есть для РФ риски, поскольку пока Киев показывает, что не хочет мира, — поделился Блохин.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в предстоящем раунде переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, встреча запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.

