«Свое дело знают»: Лавров о переговорщиках России

Российские переговорщики продолжат диалог в любом формате, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ также выразил уверенность в профессионализме отечественной дипломатической команды, передает РИА Новости.

Переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате, они свое дело знают. Когда все будет уже понятно, я уверен, пресса будет проинформирована, — сказал Лавров.

Ранее начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков заявил, что делегация готова к новой встрече в Абу-Даби.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что модальности предстоящих переговоров экспертов в Абу-Даби будут согласовывать вплоть до 1 февраля. Он подчеркнул, что эта процедура не повлияет на суть встречи и необходима для обеспечения возможности продолжения консультаций. Кроме того, новый раунд переговоров может при необходимости длиться не один день, отметил он.