29 ноября 2025 в 14:04

На Украине раскрыли, каким переговорщиком был Ермак

Депутат Рады Инна Совсун назвала Ермака слабым переговорщиком

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак был слабым переговорщиком, заявила депутат Верховной Рады Инна Совсун в разговоре с Corriere della Sera. Она назвала его отставку желанной.

Ермак стал слишком слабым как глава украинских переговорщиков. Его отставка была желаемой, ее ждали. Я никогда не была его поклонницей и считаю, что без него мы могли бы добиться большего, — отметила она.

Однако итальянские аналитики придерживаются другого мнения. В частности, по их словам, отставка Ермака говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике. Такое развитие событий безусловно ставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет. По его словам, украинское руководство нажилось на средствах, выделенных на строительство укреплений.

Верховная рада
Андрей Ермак
переговорщики
депутаты
