Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:27

«Напоминание о цене»: сенатор назвал символ возрождения Донбасса

Сенатор Волошин заявил, что театр в Мариуполе стал символом возрождения Донбасса

Восстановленный театр в Мариуполе Восстановленный театр в Мариуполе Фото: Александр Иванов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Открытие драматического театра в Мариуполе представляет собой символ возрождения всего Донбасса, заявил в интервью РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Учреждение, восстановленное специалистами из Санкт-Петербурга, 19 декабря начало продажу билетов на детские и взрослые спектакли.

Этот театр будет напоминанием о цене, которую заплатили мирные жители за авантюры киевского режима, и одновременно символом того, что Донбасс не сломлен и не будет сломлен никогда. Здесь снова будет звучать музыка, идти спектакли, собираться семьи, — сказал сенатор.

По словам Волошина, возрождение театра можно считать прямым ответом ВСУ и властям Украины. Он отметил, что противник хотел уничтожить город, лишив его жителей не только домов, но и культурной жизни, памяти и будущего.

Ранее сенатор говорил, что власти Украины распространяли ложную информацию о ситуации с театром в Мариуполе, используя помощь британских специалистов. По его словам, данная дезинформация была специально раздута украинскими и западными СМИ. Однако, как и многие другие провокации, она быстро была забыта и замещена новыми фейками.

ДНР
Мариуполь
Донбасс
сенаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
«Важные работы»: Гросси рассказал о начале ремонта у ЗАЭС
Наступление ВС России на Харьков 28 декабря: бегство ВСУ, заруба в Купянске
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.