«Напоминание о цене»: сенатор назвал символ возрождения Донбасса Сенатор Волошин заявил, что театр в Мариуполе стал символом возрождения Донбасса

Открытие драматического театра в Мариуполе представляет собой символ возрождения всего Донбасса, заявил в интервью РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Учреждение, восстановленное специалистами из Санкт-Петербурга, 19 декабря начало продажу билетов на детские и взрослые спектакли.

Этот театр будет напоминанием о цене, которую заплатили мирные жители за авантюры киевского режима, и одновременно символом того, что Донбасс не сломлен и не будет сломлен никогда. Здесь снова будет звучать музыка, идти спектакли, собираться семьи, — сказал сенатор.

По словам Волошина, возрождение театра можно считать прямым ответом ВСУ и властям Украины. Он отметил, что противник хотел уничтожить город, лишив его жителей не только домов, но и культурной жизни, памяти и будущего.

Ранее сенатор говорил, что власти Украины распространяли ложную информацию о ситуации с театром в Мариуполе, используя помощь британских специалистов. По его словам, данная дезинформация была специально раздута украинскими и западными СМИ. Однако, как и многие другие провокации, она быстро была забыта и замещена новыми фейками.