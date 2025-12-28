Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 11:04

«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО

Военэксперт Дандыкин: освобождение РФ трех городов повлияет на переговоры о мире

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Освобождение российской армией Гуляйполя, Степногорска и Димитрова повлияет на ход мирных переговоров, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, на предстоящей встрече действующего украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде у главы Украины не останется аргументов, чтобы отвергнуть требования мирного плана США.

Гуляйполе — это важнейший город на Запорожском направлении. Это очень важный момент. Сегодня ночью будет встреча (Трампа и Зеленского. ― NEWS.ru). Карт, как говорил Трамп, у Зеленского не осталось. Я говорил о том, что это должно произойти. То, что уже в этом году — очень хороший подарок всем. Не только бойцам и командирам, но и всем, кто их ждет и помогает, всей стране, ― объяснил Дандыкин.

Он отметил, что украинская армия не смогла дать отпор российским бойцам ни на одном участке фронта. Военэксперт также добавил, что попытки Вооруженных сил Украины провести контратаки на Купянск закончились провалом.

Я думаю, что это сильно ударило (освобождение Гуляйполя, Степногорска и Димитрова. ― NEWS.ru) по врагу, потому что, во-первых, они не смогли в течение 10 дней взять Купянск. Бои для них закончились крахом. И три города сразу — такого никогда не было. Группировка «Днепр» взяла Степногорск, бои идут по левому флангу в направлении Орехова. Следующим будет Орехов, потом Запорожье. Димитров — это агломерация, где у врага было до 15 батальонов. Сейчас они без патронов и оружия, оборванные сдались. Надо сказать, что они отчаянно воевали. Массовой сдачи в плен не было, ― резюмировал Дандыкин.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области в рамках совещания в одном из пунктов управления объединенной группировкой войск. Кроме того, главе государства рассказали о взятии под контроль ВС РФ Димитрова в ДНР.

