29 ноября 2025 в 11:05

На Украине высмеяли решение Ермака ехать на фронт

Депутат Рады Дубинский высмеял решение Ермака отправиться на фронт

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. В своем Telegram-канале он сыронизировал, что политик может отправиться на тот участок фронта, где нет фортификаций. Депутат объяснил, что украинское руководство нажилось на средствах, выделенных на строительство укреплений.

Интересно, взял ли с собой бронежилет из тех бракованных, что он с [секретарем СНБО Рустемом] Умеровым закупали для солдат? — написал Дубинский.

Ранее сообщалось, что отставка руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского может быть попыткой предотвратить вынесение вотума недоверия правительству в Верховной раде. Журналисты отмечают, что ни один влиятельный лидер не призвал к отставке самого Зеленского.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что отставка Ермака доказывает признание Зеленским факта коррупции на Украине. По его мнению, глава государства тоже скоро покинет свой пост.

