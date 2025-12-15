На Украине увидели «договорняк» в деле Ермака Дубинский: Ермаку не предъявили обвинение в коррупции из-за договоренности

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не предъявили обвинение в коррупции, заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины «договорилось» с властями страны.

Вы видите, что фактически мы с вами столкнулись с «договорняком», при котором НАБУ только добилось отставки Ермака. При этом [президента Украины Владимира] Зеленского никто дальше не трогает, — отметил парламентарий.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что США передали Национальному антикоррупционному бюро Украины сведения о средствах Зеленского на сумму около $1 млрд (76 млрд рублей), выведенных в результате коррупционных схем. По его словам, в настоящее время США проводят аудит для установления связи этих денег с американской помощью, направленной Украине.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что коррупционный скандал вокруг Ермака может привести к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он уверен, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции Зеленского.