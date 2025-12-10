Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 17:00

Шарий заявил о передаче Киеву компромата на Зеленского от США

Шарий: США передали НАБУ данные об украденных Зеленским деньгах

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Соединенные Штаты передали Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) сведения о средствах президента страны Владимира Зеленского, выведенных в результате коррупционных схем, на сумму около $1 млрд (76 млрд рублей), утверждает украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале. По его словам, США в настоящее время проводят аудит для установления связи этих денег с американской помощью, направленной Украине.

Есть информация, что 8 декабря в Лондоне <…> Зеленского поставили в известность, что <…> НАБУ получило от США информацию о личных средствах Зеленского, выведенных в ходе коррупционных схем, — говорится в сообщении.

Ранее анонимный офицер разведки заявил, что коррупционное расследование на Украине способно иметь разрушительные последствия для политического будущего Зеленского. По оценке источника, потенциальный удар по главе государства сопоставим по масштабу с ядерной атакой.

Кроме того, газета The New York Times сообщила, что политическая уязвимость президента Украины существенно увеличилась на фоне коррупционных разоблачений. По информации издания, сложившаяся обстановка формирует серьезную угрозу для поддержки украинского главы внутри страны и за ее границами.

