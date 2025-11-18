Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 13:50

На Западе предрекли Зеленскому «судный день» из-за коррупции

Economist: коррупционный скандал на Украине сопоставим с ударом атомной бомбы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Коррупционное расследование на Украине может иметь разрушительные последствия для политического будущего президента Владимира Зеленского, пишет журнал Economist со ссылкой на анонимного офицера разведки. Источник охарактеризовал потенциальный удар по главе государства как событие масштаба ядерного удара.

Удар пропорций атомной бомбы, — сказал журналистам собеседник.

По информации издания, хотя степень осведомленности Зеленского о незаконных схемах пока не установлена, он участвовал в телефонном разговоре с одним из обвиняемых. Анонимный высокопоставленный чиновник отметил, что перед президентом сейчас не существует простых решений.

Поводом для скандала послужила масштабная спецоперация Национального антикоррупционного бюро Украины, проведенная 10 ноября в энергетической отрасли. В ходе обысков у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом» были изъяты значительные суммы в иностранной валюте.

Расследование также затрагивает бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелек» Зеленского, который успел покинуть Украину. В опубликованных НАБУ аудиозаписях фигурируют лица под оперативными псевдонимами «Карлсон», «Тенор» и «Рокет», которые, по данным депутата Ярослава Железняка, соответствуют Миндичу, представителю «Энергоатома» Дмитрию Басову и советнику Игорю Миронюку.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг Миндича. В правящей партии «Слуга народа» образовалась «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции, если политика не уберут с должности.

Украина
Владимир Зеленский
коррупция
ядерное оружие
