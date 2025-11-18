Окружение Зеленского рекомендует ему уволить Ермака

Окружение президента Украины Владимира Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, сообщает «Украинская правда». По информации источника, в правящей партии «Слуга народа» сложилась «коалиция решительных», угрожающая выходом из фракции в случае сохранения Ермака в должности.

Как отметили в издании, практически все советники рекомендовали Зеленскому заменить Ермака, а один из представителей партии заявил, что в Раде легче сосчитать людей, которые не просили его отставить. Партии «Европейская солидарность» и «Голос» также потребовали от украинского президента уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что еще не вернувшийся из зарубежной командировки экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров может дать ФБР показания против Зеленского и Ермака. По его словам, Умеров за границей находится в кругу своей семьи, принявшей решение о необходимости дачи показаний по делу, по которому он не может являться фигурантом. Так глава украинского ведомства хочет уйти от уголовного преследования по делу о коррупции в сфере энергетики.