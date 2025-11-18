Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Окружение Зеленского рекомендует ему уволить Ермака

Зеленскому советуют уволить Ермака из-за коррупционного скандала на Украине

Владимир Зеленский, Андрей Ермак Владимир Зеленский, Андрей Ермак Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press
Окружение президента Украины Владимира Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, сообщает «Украинская правда». По информации источника, в правящей партии «Слуга народа» сложилась «коалиция решительных», угрожающая выходом из фракции в случае сохранения Ермака в должности.

Как отметили в издании, практически все советники рекомендовали Зеленскому заменить Ермака, а один из представителей партии заявил, что в Раде легче сосчитать людей, которые не просили его отставить. Партии «Европейская солидарность» и «Голос» также потребовали от украинского президента уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что еще не вернувшийся из зарубежной командировки экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров может дать ФБР показания против Зеленского и Ермака. По его словам, Умеров за границей находится в кругу своей семьи, принявшей решение о необходимости дачи показаний по делу, по которому он не может являться фигурантом. Так глава украинского ведомства хочет уйти от уголовного преследования по делу о коррупции в сфере энергетики.

