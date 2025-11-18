Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 08:15

На Украине заявили об «иудском» плане Умерова против Ермака и Зеленского

Блогер Шарий: Умеров хочет дать ФБР показания против Ермака и Зеленского

Рустем Умеров
Еще не вернувшийся с зарубежной командировки экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров может дать ФБР показания против президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, заявил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По его словам, Умеров за границей находится в кругу своей семьи, принявшей решение о необходимости дачи показаний по делу, по которому он не может являться фигурантом. Так Умеров хочет уйти от уголовного преследования по делу о коррупции в сфере энергетики.

Умеров планирует дать показания и хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР… Показания Умеров готов дать… на Ермака с Зеленским, — подчеркнул он.

До этого стало известно, что Умеров не вернулся в страну в обещанные сроки, продлив зарубежную командировку. Информация появилась на фоне возможной причастности чиновника к коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее аналитик Золтан Кошкович пошутил, что западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять Зеленского подозрениями в коррупции. Лишь так можно оправдать главы государства в скандальном уголовном деле, объяснил он. По словам аналитика, также журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».

