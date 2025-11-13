«Стоящий над коррупцией»: аналитик дал вредный совет в спасении Зеленского Кошкович: для оправдания Зеленского СМИ надо писать, что он стоит над коррупцией

Чтобы оправдать президента Украины Владимира Зеленского в скандальном уголовном деле о коррупции, западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять главу государства подобными подозрениями, заявил в шутку в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. По его словам, также журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».

Уважаемая либеральная пресса, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: «В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией», — сыронизировал он.

До этого сообщалось, что министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Как указала премьер-министр страны Юлия Свириденко, теперь исполнять обязанности главы ведомства будет Людмила Сугак, которая ранее находилась на посту заместителя Галущенко. Миндича называют «кошельком Зеленского».