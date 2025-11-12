На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского

На Украине «полетели головы» из-за скандала с «кошельком» Зеленского Главу Минюста Украины отстранили от должности из-за коррупционного скандала

Министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича, сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр страны Юлия Свириденко. Теперь исполнять обязанности главы ведомства будет Людмила Сугак, которая ранее находилась на посту заместителя Галущенко. Миндича называют «кошельком Зеленского».

Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции, — отметила она.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, ключевой соратник Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.

Также стало известно, что расследование в отношении Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины. В окружении Зеленского наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности аналогичного преследования.