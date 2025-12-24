Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 16:55

«Где брать сперму-то?»: Боня заявила о желании стать матерью ребенка Дурова

Боня заявила о готовности родить ребенка от Павла Дурова

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая и блогер Виктория Боня заявила в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о желании стать матерью ребенка основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Так она прокомментировала сообщения о том, что предприниматель согласился платить за ЭКО молодым женщинам, рожающим ему наследников.

Однако я созрела. Где брать сперму-то? — написала Боня.

Ранее сообщалось, что бизнесмен предложил оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка. По данным издания, программа реализуется совместно с одной из клиник в Москве. Бывший врач медицинского учреждения рассказал, что для потенциальных участниц программы установлен ряд критериев. В частности, они должны быть не старше 37 лет и не замужем. При этом используется донорский биоматериал самого бизнесмена.

Дуров не исключил, что у президента Франции Эммануэля Макрона может быть нетрадиционная сексуальная ориентация (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Предприниматель сделал предположение, пока размышлял о логотипе для своей программы донорства спермы.

